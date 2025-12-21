Alwihda Info
TCHAD

Sila : Le Général Sadick Siboro Dinga scelle la réconciliation à Am-Talock


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat - 21 Décembre 2025


La province de Sila vient d'éviter une nouvelle crise communautaire grâce à une intervention de terrain décisive. Ce samedi 20 décembre 2025, le Délégué Général du gouvernement, le Général de division Sadick Siboro Dinga, a réussi à apaiser les tensions foncières qui opposaient deux communautés sœurs dans la localité d'Am-Talock.


Conscient de la fragilité de la situation sur ce terrain fertile disputé depuis 2019, le Délégué Général a installé son quartier général à Am-Talock (35 km d'Abdi). Cette présence massive des forces de défense et de sécurité a permis de sécuriser la zone et d'instaurer un climat serein pour les négociations entre agriculteurs et éleveurs.

 

Lors des échanges, le Général Sadick Siboro Dinga a fermement rappelé aux chefs de communautés leur rôle de gardiens de la paix. Il a insisté sur le fait que le développement de Sila ne peut se faire au détriment de la fraternité. L'accord de conciliation, initié par les autorités d'Abdi, a été réaffirmé devant les représentants civils et militaires, marquant l'arrêt de toute hostilité.

 

Bien que le calme soit revenu, le processus de médiation se poursuit. Les deux parties sont attendues prochainement à Goz Beïda pour finaliser les détails techniques du partage ou de l'usage des terres sous l'arbitrage de l'administration provinciale. Cette approche étape par étape vise à transformer une simple trêve en une solution juridique durable et acceptée par tous.



