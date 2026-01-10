Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Solidarité : 30 machines à coudre pour booster l'autonomisation des femmes du Ouaddaï


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 11 Janvier 2026


La Fondation Grand Cœur a officiellement remis ce samedi 10 janvier 2026 un lot d'équipements de couture à la Fondation Chamssal-Houda. Ce geste vise à transformer les organisations féminines d'Abéché en véritables unités de production économique.


Solidarité : 30 machines à coudre pour booster l'autonomisation des femmes du Ouaddaï




 

C'est au siège de la Fondation Grand Cœur à N'Djamena que s'est scellé ce partenariat technique. Le lot de 30 machines à coudre constitue un levier stratégique pour les groupements de femmes du Ouaddaï, souvent limités par le manque d'outils de production modernes.

 

L'objectif de cette dotation dépasse la simple remise de matériel. Elle s'inscrit dans un cycle complet d'autonomisation :

 

  1. Équipement : Fourniture de machines robustes adaptées à une production intensive.

  2. Formation : Intégration des bénéficiaires dans des centres de formation professionnelle pour maîtriser la coupe, la couture et la gestion de micro-entreprise.

  3. Indépendance : Création d'activités génératrices de revenus (AGR) permettant aux femmes de subvenir aux besoins de leurs foyers.

 

La Fondation Chamssal-Houda, très active auprès des communautés d'Abéché, servira de relais pour la distribution et le suivi de ce matériel. Pour les responsables de la Fondation Grand Cœur, ce don est une réponse directe aux défis de la pauvreté en zone urbaine et périurbaine.

« Il ne s'agit pas seulement de coudre des vêtements, mais de tisser les liens d'une indépendance financière durable pour chaque femme bénéficiaire », a souligné un responsable lors de la cérémonie.



