Solidarité : 30 machines à coudre pour booster l'autonomisation des femmes du Ouaddaï

C'est au siège de la Fondation Grand Cœur à N'Djamena que s'est scellé ce partenariat technique. Le lot de 30 machines à coudre constitue un levier stratégique pour les groupements de femmes du Ouaddaï, souvent limités par le manque d'outils de production modernes.



L'objectif de cette dotation dépasse la simple remise de matériel. Elle s'inscrit dans un cycle complet d'autonomisation :







Équipement : Fourniture de machines robustes adaptées à une production intensive. Formation : Intégration des bénéficiaires dans des centres de formation professionnelle pour maîtriser la coupe, la couture et la gestion de micro-entreprise. Indépendance : Création d'activités génératrices de revenus (AGR) permettant aux femmes de subvenir aux besoins de leurs foyers.

La Fondation Chamssal-Houda, très active auprès des communautés d'Abéché, servira de relais pour la distribution et le suivi de ce matériel. Pour les responsables de la Fondation Grand Cœur, ce don est une réponse directe aux défis de la pauvreté en zone urbaine et périurbaine.

