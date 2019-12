Somalie : au moins 73 morts dans un attentat au camion piégé

Mogadiscio - Un camion piégé a explosé samedi à un poste de contrôle de sécurité très fréquenté dans la capitale somalienne, faisant au moins 73 morts. Le bilan pourrait être beaucoup plus grave.



Abdiqadir Abdirahman, le directeur du service d'ambulance Aamin, a confirmé les 73 morts et a dit que plus de 50 autres personnes avaient été blessées.



Le maire Omar Mohamud Mohamed, s'exprimant sur les lieux, a déclaré que des étudiants universitaires figuraient parmi les victimes. La police a déclaré que deux ressortissants turcs figuraient également parmi les morts.



Les autorités s'attendent à ce que le nombre de morts augmente. "Le bilan devrait augmenter. Plusieurs dizaines de personnes sont transportées d'urgence dans les hôpitaux", a déclaré à l'Associated Press le porte-parole du gouvernement, Ismail Mukhtar.



L'attentat n'a pas encore été revendiqué mais le groupe islamiste soutenu par Al-Qaïda, Al Shabaab, a déjà mené des attaques similaires.