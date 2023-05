Soudan : le bilan des affrontements monte à 822 morts

Le bilan des affrontements entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) s’est alourdi à 822 morts, a déclaré mardi le syndicat des médecins soudanais.



« Le nombre de civils tués s'élève à 822 depuis le début des affrontements », a annoncé l'organisation citée par Sky News Arabia.



Le 2 mai, les médecins avaient rapporté un bilan de 447 morts et de plus de 2.200 blessés. L'ONU avait pour sa part indiqué le 14 mai dernier que 676 civils avaient été tués et plus de 5.575 blessés dans les affrontements meurtriers au Soudan.



La situation au Soudan s'est aggravée en raison des divergences entre Mohamed Hamdan Dogolo, commandant des Forces de soutien rapide (FSR) et Abdel Fattah al-Burhan, le président du Conseil de souveraineté.



Depuis le samedi 15 avril, des combats entre ces deux structures ont éclaté à proximité de la base militaire de Merowe et à Khartoum, la capitale soudanaise.