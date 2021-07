Tabaski au Tchad : les autorités mettent en garde contre la viande non contrôlée

Tous les abattages pendant cette période doivent être soumis à une inspection sanitaire/vétérinaire à travers toute la ville. Une équipes des agents vétérinaires chargée d'inspection est envoyée dans chaque commune d'arrondissement pour ce travail au grand bonheur de la population.



En cette saison de pluie, les animaux sont exposés à plusieurs maladies susceptibles de contaminer les Hommes. Le ministère de l'Élevage informe que toute viande non contrôlée par les services vétérinaires est considérée comme viande d'origine douteuse et sera saisie pour incinération en présence des autorités communales.



Les organisations de bienfaisance et non gouvernementales peuvent se rapprocher de la délégation provinciale de l'Élevage pour la commune de N'Djamena afin de fixer les sites d'abattage et faire en sorte que la population consomme une viande saine pendant cette période.



Les mêmes dispositions sont prises sur l'ensemble du territoire national à travers les délégations provinciales de l'Elevage car la santé de la population en dépend.