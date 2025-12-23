Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : ​L’Université de Moundou célèbre la remise des diplômes de la promotion "Modad Al-Ilam"


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 23 Décembre 2025


Le Département de Langue et de Communication arabe de l’Université de Moundou a célébré, ce 22 décembre, la remise des diplômes de sa nouvelle promotion, baptisée « Modad Al-Ilam » (L’encre des médias).


Tchad : ​L’Université de Moundou célèbre la remise des diplômes de la promotion "Modad Al-Ilam"
La cérémonie s’est déroulée en présence de Ahmed Amarou Djibrillah, préfet du département du Lac Wey, et du maire de la commune de Moundou, Djékouassem Elon Bondo. De nombreux invités, ainsi que les familles et proches des diplômés, ont également honoré l’événement de leur présence.

La journée a été ponctuée de discours inspirants, mettant en avant l’importance de la formation universitaire et le rôle des diplômés dans le développement de la société, ainsi que de prestations artistiques qui ont donné un cachet festif à la cérémonie.

Les autorités présentes ont félicité les lauréats pour leur réussite académique, leur engagement et leur persévérance tout au long de leur parcours universitaire, tout en les encourageant à mettre leurs compétences au service de la communication, de la culture et des médias.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
