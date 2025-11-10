Tchad : ​La CNPCIC fait don de manuels scolaires pour soutenir le développement communautaire à Koudalwa

Représentant le président de la CNPCIC, M. Liu Henian, le Directeur des opérations, M. Piu Qiji, a salué cette initiative et transmis la vision sociale de l’entreprise. Il a souligné la volonté ferme de la CNPCIC d’œuvrer pour une éducation de qualité et de contribuer durablement au bien-être des communautés locales.
Cet engagement s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées par la société. Le 13 août dernier, lors d’une remise de médicaments au Centre de santé de Koudalwa, le Pr Moussa, conseiller technique exécutif de la CNPCIC, avait présenté les différents projets communautaires portés par l’entreprise. Le don de manuels scolaires vient ainsi concrétiser une nouvelle fois cette politique de responsabilité sociale.
« Je souhaite à tous une agréable journée, et aux enfants une bonne santé et une belle croissance », a conclu le représentant de la CNPCIC, adressant un message de solidarité et d’encouragement à la communauté.
De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance. Le Directeur de l’école du Centre de Koudalwa, M. Alphonse Djividi, a vivement remercié la CNPCIC pour ce don jugé essentiel :
« Cette action témoigne de la volonté de la CNPCIC de contribuer concrètement au développement de Koudalwa. De nombreux parents, agriculteurs pour la plupart, peinent à acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants. Ce geste arrive donc à point nommé. »
À travers ces actions concrètes, la CNPCIC confirme son rôle de partenaire de développement, plaçant l’éducation et le progrès social au cœur de sa stratégie de responsabilité sociétale au Tchad.
