Tchad : ​La CNPCIC fait don de manuels scolaires pour soutenir le développement communautaire à Koudalwa

Représentant le président de la CNPCIC, M. Liu Henian, le Directeur des opérations, M. Piu Qiji, a salué cette initiative et transmis la vision sociale de l’entreprise. Il a souligné la volonté ferme de la CNPCIC d’œuvrer pour une éducation de qualité et de contribuer durablement au bien-être des communautés locales.



Cet engagement s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées par la société. Le 13 août dernier, lors d’une remise de médicaments au Centre de santé de Koudalwa, le Pr Moussa, conseiller technique exécutif de la CNPCIC, avait présenté les différents projets communautaires portés par l’entreprise. Le don de manuels scolaires vient ainsi concrétiser une nouvelle fois cette politique de responsabilité sociale.



« Je souhaite à tous une agréable journée, et aux enfants une bonne santé et une belle croissance », a conclu le représentant de la CNPCIC, adressant un message de solidarité et d’encouragement à la communauté.