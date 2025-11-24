Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : ​La Présidence interdit toute manipulation de l’image du Chef de l’État


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


La Direction Générale de la Communication de la Présidence de la République (DGCOM/PR) a publié ce 24 novembre 2025 un communiqué rappelant aux médias et aux utilisateurs des plateformes numériques l’interdiction formelle de manipuler ou de déformer l’image du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République et Chef de l’État.


Tchad : ​La Présidence interdit toute manipulation de l’image du Chef de l’État
Selon la DGCOM/PR, l’image du Chef de l’État dépasse la simple représentation individuelle : elle symbolise la République et incarne ses institutions. À ce titre, la Présidence insiste sur l’obligation de respecter la fonction présidentielle et tout ce qu’elle représente.

Face à la montée rapide des outils numériques permettant de produire ou altérer des images, notamment grâce à l’intelligence artificielle, la DGCOM/PR interdit explicitement :

- Toute manipulation, modification ou altération de l’image du Président ;
- La création de deepfakes ou d’images générées par IA montrant le Chef de l’État dans des contextes non officiels, trompeurs ou malveillants ;
- Toute déformation de son image à des fins de satire, caricature, comédie ou humiliation.

Le communiqué avertit que toute personne — physique ou morale — identifiée comme ayant manipulé ou détourné l’image du Président s’expose à des poursuites judiciaires. Ces actes pourront être qualifiés selon les lois en vigueur : atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction présidentielle, diffusion de fausses informations, usurpation d’identité numérique ou violation du droit à l’image.

La DGCOM/PR affirme qu’elle veillera strictement au respect de cette interdiction afin de protéger l’image institutionnelle du Chef de l’État.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
