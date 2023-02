Tchad : ​Mehedi Adoum Hagry poursuit la présentation de son 1er roman "Les Crépuscules d'un berger gourane"

Après avoir lancé son livre à N'Djamena, Mehedi Adoum Hagry a décidé de poursuivre sa série de présentations dans d'autres localités du pays. Il a commencé sa tournée par Faya-Largeau, suivi d'Ounianga Kebir et Ounianga Sakhayar. Cette descente dans les différentes localités est accueillie avec enthousiasme par les populations locales et les autorités administratives.



La présentation de l'œuvre de Mehedi Adoum Hagry est également un moment de partage pour les jeunes élèves, qui ont la chance de rencontrer un écrivain talentueux originaire de leur région. Ces rencontres avec les élèves sont également une opportunité pour Mehedi Adoum Hagry de leur donner le goût de la lecture et de l'écriture.