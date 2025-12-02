Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités

Dans son discours de lancement officiel, le Vice-président de l’ASSEP pour la zone Afrique centrale et Directeur général de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), Nassouradine Abakar Kessou, a précisé que cette formation répond aux défis actuels du continent africain qui appellent désormais solidarité, innovation et action collective.



Il a souligné qu’aucun gouvernement ne peut relever efficacement le défi de l’emploi sans des conseillers compétents, engagés et reconnus.



S’adressant aux participants, il a ajouté : « Votre regard, votre diagnostic et votre parole peuvent tout changer. Une bonne orientation peut valoir autant qu’un financement ; un bon conseil peut valoir autant qu’un emploi. Cette formation vous permettra d’acquérir des compétences en techniques d’entretien, identification des compétences, certification professionnelle et psychologie de l’employeur. »



Cette session, prévue pour une durée de 18 jours, regroupe des participants venus de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Mali, du Cameroun, du Togo et du Bénin.



Il s’agit par ailleurs de la première session « spécifique pays » de l’histoire de l’ASSEP, conçue à la demande d’un service public national de l’emploi — l’ONAPE — et élaborée sur mesure pour répondre à ses besoins, à ses priorités et à ses ambitions en matière d’insertion professionnelle.