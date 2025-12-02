Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 2 Décembre 2025


L’hôtel de l’Amitié de N’Djamena a servi de cadre, ce mardi 2 décembre 2025, au lancement officiel d’une session de formation destinée à 50 conseillers emploi de l’Association africaine des services d’emploi publics (ASSEP).


Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités
Placée sous le thème : « Intermédiation sur le marché du travail : le conseil emploi au cœur de l’accompagnement des chercheurs et des offreurs d’emploi pour une insertion professionnelle réussie – Un jeune, une qualification, un emploi », cette formation vise à renforcer les compétences des professionnels chargés d’accompagner les demandeurs d’emploi vers l’insertion socioprofessionnelle.

Dans son propos introductif, la représentante des formateurs, Mme Belinga Bibi Françoise, a invité les participants à mieux appréhender l’importance de la posture du conseiller emploi dans l’exercice quotidien de leurs fonctions, en mettant l’accent sur les compétences comportementales indispensables, compte tenu du caractère social et sensible de ce métier.

Représentant le président de l’ASSEP, M. Sidibé Brahima Noumbary, également Directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) du Mali, a déclaré : « Cette formation vise à vous aider à mieux accompagner les chercheurs d’emploi dans l’acquisition et le renforcement de leurs compétences afin d’améliorer leur employabilité. Un conseiller emploi doit comprendre l’évolution du marché du travail pour offrir un accompagnement pertinent et efficace, tant aux demandeurs d’emploi qu’aux employeurs. »

Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités
Dans son discours de lancement officiel, le Vice-président de l’ASSEP pour la zone Afrique centrale et Directeur général de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), Nassouradine Abakar Kessou, a précisé que cette formation répond aux défis actuels du continent africain qui appellent désormais solidarité, innovation et action collective.

Il a souligné qu’aucun gouvernement ne peut relever efficacement le défi de l’emploi sans des conseillers compétents, engagés et reconnus.

S’adressant aux participants, il a ajouté : « Votre regard, votre diagnostic et votre parole peuvent tout changer. Une bonne orientation peut valoir autant qu’un financement ; un bon conseil peut valoir autant qu’un emploi. Cette formation vous permettra d’acquérir des compétences en techniques d’entretien, identification des compétences, certification professionnelle et psychologie de l’employeur. »

Cette session, prévue pour une durée de 18 jours, regroupe des participants venus de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Mali, du Cameroun, du Togo et du Bénin.

Il s’agit par ailleurs de la première session « spécifique pays » de l’histoire de l’ASSEP, conçue à la demande d’un service public national de l’emploi — l’ONAPE — et élaborée sur mesure pour répondre à ses besoins, à ses priorités et à ses ambitions en matière d’insertion professionnelle.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/12/2025

Le Pont de la Refondation, un ouvrage majeur au cœur de N’Djamena

Le Pont de la Refondation, un ouvrage majeur au cœur de N’Djamena

N’Djamena : L’inauguration du troisième pont – Un souffle insuffisant pour une capitale toujours enclavée N’Djamena : L’inauguration du troisième pont – Un souffle insuffisant pour une capitale toujours enclavée 01/12/2025

Populaires

Tchad : forte mobilisation à Massakory pour la commémoration du 1er décembre

02/12/2025

Tchad : attractivité économique, le pays progresse timidement (Global Attractiveness Index 2025)

02/12/2025

Transport aérien : Royal Airways inaugure la ligne N’Djamena-Douala

02/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter