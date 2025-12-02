Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités

Placée sous le thème : « Intermédiation sur le marché du travail : le conseil emploi au cœur de l’accompagnement des chercheurs et des offreurs d’emploi pour une insertion professionnelle réussie – Un jeune, une qualification, un emploi », cette formation vise à renforcer les compétences des professionnels chargés d’accompagner les demandeurs d’emploi vers l’insertion socioprofessionnelle.
Dans son propos introductif, la représentante des formateurs, Mme Belinga Bibi Françoise, a invité les participants à mieux appréhender l’importance de la posture du conseiller emploi dans l’exercice quotidien de leurs fonctions, en mettant l’accent sur les compétences comportementales indispensables, compte tenu du caractère social et sensible de ce métier.
Représentant le président de l’ASSEP, M. Sidibé Brahima Noumbary, également Directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) du Mali, a déclaré : « Cette formation vise à vous aider à mieux accompagner les chercheurs d’emploi dans l’acquisition et le renforcement de leurs compétences afin d’améliorer leur employabilité. Un conseiller emploi doit comprendre l’évolution du marché du travail pour offrir un accompagnement pertinent et efficace, tant aux demandeurs d’emploi qu’aux employeurs. »
Dans son discours de lancement officiel, le Vice-président de l’ASSEP pour la zone Afrique centrale et Directeur général de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), Nassouradine Abakar Kessou, a précisé que cette formation répond aux défis actuels du continent africain qui appellent désormais solidarité, innovation et action collective.
Il a souligné qu’aucun gouvernement ne peut relever efficacement le défi de l’emploi sans des conseillers compétents, engagés et reconnus.
S’adressant aux participants, il a ajouté : « Votre regard, votre diagnostic et votre parole peuvent tout changer. Une bonne orientation peut valoir autant qu’un financement ; un bon conseil peut valoir autant qu’un emploi. Cette formation vous permettra d’acquérir des compétences en techniques d’entretien, identification des compétences, certification professionnelle et psychologie de l’employeur. »
Cette session, prévue pour une durée de 18 jours, regroupe des participants venus de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Mali, du Cameroun, du Togo et du Bénin.
Il s’agit par ailleurs de la première session « spécifique pays » de l’histoire de l’ASSEP, conçue à la demande d’un service public national de l’emploi — l’ONAPE — et élaborée sur mesure pour répondre à ses besoins, à ses priorités et à ses ambitions en matière d’insertion professionnelle.
