Tchad : 150 bourses d'études octroyées aux étudiants Tchadiens par le Royaume du Maroc

Cette édition 2024 a permis d'accorder 150 bourses d'études octroyées par le Royaume du Maroc. Parmi celles-ci, 100 sont destinées à des formations universitaires et 50 pour des formations professionnelles.



Les 100 bourses universitaires couvrent plusieurs spécialités :

- Classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs

- Études médicales

- Sciences paramédicales

- Sciences commerciales et de gestion

- Ingénierie et sciences technologiques

- Sciences agronomiques et vétérinaires

- Architecture



Pour être sélectionnés, les candidats doivent remplir les critères suivants :

1) Avoir obtenu un bac scientifique avec une mention très bien, bien ou assez bien ;

2) Être âgé de maximum 23 ans ;

3) Maîtriser la langue française qui est obligatoire pour les études supérieures en sciences au Maroc.



Le Secrétaire Général du ministère a transmis les instructions du Ministre d'État, qui est également président de la Commission Nationale de Bourse. Ces instructions insistent sur l'importance de la transparence et l'égalité des chances ainsi que sur un quota acceptable pour les filles. C'est sur cette base que la commission a délibéré en toute objectivité.



Parmi ces 100 bourses universitaires, il a été accordé 15 places pour une formation spécialisée en médecine.

Les candidats sélectionnés seront contactés dans les plus brefs délais afin qu'ils puissent bénéficier pleinement de cette opportunité unique offerte par le Royaume du Maroc.



Il est important de souligner que ces bourses constituent une véritable reconnaissance pour l'excellence académique des étudiants ainsi qu'un soutien financier précieux dans leur parcours d'études supérieures.



En conclusion, grâce à cette session ordinaire annuelle de la Commission Nationale de Bourse, des opportunités exceptionnelles ont été offertes aux étudiants marocains souhaitant poursuivre leurs études dans divers domaines prometteurs. Cette initiative renforce non seulement leur potentiel académique mais aussi contribue au développement socio-économique global du pays.