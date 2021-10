Tchad : 23 délégués de l'économie formés sur l'élaboration de plan d'action provincial

Le ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, en collaboration avec l'Unicef, a organisé du 25 au 29 octobre à Dandi, au Hadjer Lamis, un atelier de renforcement des capacités de ses délégués provinciaux.



L'atelier vise à renforcer les capacités opérationnelles des délégués provinciaux dudit ministère pour leur permettre de mettre en œuvre les principes et les pratiques de la gestion axés sur les résultats, l'approche basée sur les droits humains et l'élaboration de plan de développement provincial.



Clôturant l'atelier, le directeur général du ministère de l'Économie, Dr. Dobingar Allassembaye, a exhorté les délégués à s'investir davantage pour faire évoluer les choses et mener à bon port leurs objectifs.



Des attestations ont été remises aux 23 délégués provinciaux à l'issue de l'atelier.