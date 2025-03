Tchad : À Forkoloum, les adolescentes s'autonomisent grâce à l'artisanat et à la transformation alimentaire

Ces jeunes filles ont développé des compétences en artisanat et en transformation alimentaire, leur permettant de fabriquer et de vendre des éventails tissés, des nappes cousues et des pâtes alimentaires. Ces produits, réalisés avec soin et savoir-faire, trouvent preneurs sur les marchés locaux, offrant ainsi aux adolescentes une source de revenus pour leur propre prise en charge.





Un programme de soutien essentiel





Ce programme, soutenu par l'UNICEF et l'Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad, joue un rôle crucial dans l'épanouissement de ces jeunes filles. Au-delà des activités génératrices de revenus, il leur offre un appui psychosocial et des formations en compétences de vie, telles que la couture, le tissage et la fabrication de pâtes alimentaires.





Un impact positif sur la communauté





Cette initiative a un impact positif sur l'ensemble de la communauté. En offrant aux adolescentes la possibilité de s'autonomiser, elle contribue à renforcer leur estime de soi et à améliorer leurs conditions de vie. De plus, elle favorise le développement économique local en valorisant les savoir-faire traditionnels et en créant de nouvelles opportunités.





Un exemple à suivre





L'expérience de Forkoloum est un exemple inspirant de la manière dont les compétences artisanales et la transformation alimentaire peuvent contribuer à l'autonomisation des jeunes filles et au développement des communautés. Elle souligne l'importance de soutenir les initiatives locales qui permettent aux jeunes de s'épanouir et de construire un avenir meilleur.