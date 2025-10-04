Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Abéché : Découverte tragique du corps d’un nouveau-né dans un Ouadi


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 5 Octobre 2025


Un événement tragique a secoué le quartier d’Amssoudourié dans la ville d’Abéché. Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert dans le lit asséché d'un Ouadi (lit de rivière temporaire). Selon des témoignages, l’enfant aurait été abandonné depuis environ trois jours avant d’être jeté dans le Ouadi.


  Dès l’alerte donnée par les riverains, l’équipe de la voirie urbaine, dirigée par Saddam Ahmat Idriss, s’est mobilisée pour récupérer le corps de l’enfant dans le respect de la dignité humaine.
 
Informé de la situation, le Maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, s'est rendu personnellement sur les lieux pour constater les faits et exprimer la solidarité des autorités municipales face à ce drame.

 

Une enquête a été ouverte pour identifier la mère et établir les circonstances exactes de cet acte.
Les autorités municipales appellent la population à collaborer avec les services compétents afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Le Maire a saisi cette occasion pour sensibiliser les habitants sur l’importance de la protection de la vie humaine, en particulier celle des nouveau-nés, et sur la nécessité de signaler toute situation suspecte aux autorités.


