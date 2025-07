Tchad: Abéché célèbre l'excellence de ses bacheliers du Lycée Technique Commercial

Avec un taux de réussite impressionnant de 66,67%, le lycée s'est classé premier parmi les lycées publics de la province du Ouaddaï. L'objectif de cette célébration était d'encourager et de motiver les élèves à persévérer dans l'excellence.





Au nom des lauréats, l'élève Assayid Cherif a exprimé sa profonde gratitude envers les enseignants du lycée pour leurs efforts déployés tout au long de l'année scolaire. Pour sa part, Abdoulaye Nourdja, s'exprimant au nom des enseignants, a félicité les bacheliers et les a vivement encouragés à poursuivre leurs études supérieures.





Issakha Adam, censeur du lycée et représentant le proviseur, s'est dit très fier de ce résultat, qui témoigne de la compétence des élèves de son institution. Il a également remercié les enseignants pour leur travail acharné.





Présidant la cérémonie, Goni Zakaria, représentant le recteur de l'académie de l'Est, a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils précieux aux lauréats, les exhortant à poursuivre leurs études et à envisager la création de leurs propres entreprises.





La cérémonie a été ponctuée par un sketch théâtral et s'est clôturée par la remise des attestations aux lauréats.