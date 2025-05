TCHAD

Tchad - Aboudeïa/Am-Timan : Braquage de l'Équipe de la Direction Nationale des Examens et Concours

Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Mai 2025

Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique informe l'opinion nationale et internationale qu'une équipe de la Direction Nationale des Examens et Concours a été victime d'un braquage dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mai 2025. L'incident s'est déroulé entre la ville d'Aboudeïa et Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat.