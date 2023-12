Tchad : Achta Moukhtar Difane mobilise Goz-Beida pour le référendum

Le dimanche 10 décembre, Mme Achta a visité le marché central et différents quartiers de Goz-Beida, chef-lieu de la province, pour mener une campagne de sensibilisation au référendum constitutionnel. Elle a encouragé les femmes commerçantes et les habitants à retirer leurs cartes d'électeurs et à promouvoir la cohabitation pacifique et le vivre ensemble au sein des différentes communautés de la province.



Mme Achta a insisté sur la participation active de chaque citoyen tchadien dans la refondation et la renaissance du Tchad par le biais du référendum. Elle a affirmé que la forme de l'État unitaire garantirait les acquis et les valeurs des droits de l'homme, transformant ainsi les épreuves passées en simples souvenirs.