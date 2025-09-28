Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Affaire foncière à N'Djaména — Menaces et intimidations présumées contre des résidents du village Massil Abkoma


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 28 Septembre 2025


Les sieurs Adjid Ali Abakar et Abakar Ahmat Abakar, résidents du village Massil Abkoma (1ᵉʳ arrondissement de N'Djaména, secteur Farcha), lancent un appel pressant aux autorités concernant une affaire foncière complexe. Ils mettent en cause le délégué du village, Moussa Djibrine Mahamat, en complicité avec le fils d'un général, et dénoncent des menaces et des intimidations incessantes.


  Sieur Adjid Ali Abakar affirme être le garant de la propriété d'une centaine d'hectares de terres dans la zone, détenant des documents légalisés par notaire obtenus par procuration des véritables propriétaires (héritiers ou propriétaires établis au Tchad ou à l'étranger).

 
Selon les plaignants, l'objectif du délégué et de son acolyte est de les écarter afin de disposer librement de ces terres pour procéder à des ventes illégales.

 
Les plaignants rapportent plusieurs tentatives d'intimidation :
  • Ils affirment avoir été convoqués le 26 septembre 2025 au commissariat central de N'Djaména par simple appel téléphonique, sous pression.
  • Ils subissent actuellement des tentatives de corruption et de contrainte pour signer des documents sous forme de compromis, toutes restées infructueuses.
  • Adjid Ali Abakar a rapporté des propos défiant l'autorité judiciaire : « Nous avons été informés que toute initiative judiciaire de notre part n'aboutira absolument à rien. »
Il est précisé que ces terres ne sont, pour l'instant, pas encore délimitées, ce qui pourrait compliquer l'établissement des titres.
 

Appel aux plus hautes autorités judiciaires

 
Face à la situation qu'ils décrivent comme un défi manifeste à l'autorité de la justice, les deux requérants interpellent les plus hautes autorités du pays.

 
Ils sollicitent l'implication directe du Ministre de la Justice, du Ministre de la Sécurité Publique, du Procureur Général et du Procureur de la République afin que des enquêtes approfondies soient menées pour faire cesser les menaces et garantir les droits des propriétaires légitimes.


