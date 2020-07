Tchad : Ahmat Mahamat Bachir fait son retour au Gouvernement

Ahmat Mahamat Bachir fait son retour dans le Gouvernement. Il est nommé ministre de l'Élevage et des Productions animales, au terme du remaniement de ce mardi 14 juillet 2020.



Jusqu'en novembre 2019, il a occupé pendant quelques mois la tête du ministère des Mines, du Développement industriel, du Commerce et de la Promotion du secteur privé, après avoir quitté le ministère en charge de la sécurité.



Des citoyens avaient massivement sollicité son retour en début d'année sur les réseaux sociaux, suite à un regain d'insécurité et plusieurs assassinats à N'Djamena.



En mars 2020, Ahmat Mahamat Bachir a été désigné président du Haut Comité, chargé de l’organisation de la cérémonie d'intronisation du nouveau Sultan du Dar Ouaddaï.



Né le 12 février 1960, Ahmat Mahamat Bachir a étudié à la facultés des sciences politiques et des relations internationales de l'université d'Alger. Il est diplômé en science politique.



Le haut fonctionnaire a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment directeur de cabinet de l'actuel chef de l'État ainsi que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.