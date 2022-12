Tchad-Algérie : les ministres des Affaires étrangères échangent sur la coopération

"Cette rencontre bilatérale était l'occasion pour les deux personnalités de faire l'état des lieux des relations entre le Tchad et l'Algérie et élargir le champ du partenariat."

Dans le cadre de sa participation à Oran, en Algérie, au 9ème Séminaire Annuel de Haut Niveau sur la Paix et la Sécurité en Afrique, le ministre d'Etat, ministre des Affaires Étrangères, Mahamat Saleh Annadif s'est entretenu le 8 décembre 2022, avec son collègue algérien des Affaires Étrangères, Ramtan Lamamra, informe le ministère tchadien des Affaires étrangères.Les deux diplomates ont "réaffirmé leur volonté de redynamiser ces liens de coopération seculaire et solidement ancrée dans l'histoire". Les deux délégations ont également "salué la tenue et surtout le succès de ce séminaire d'Oran qui œuvre en faveur de la promotion de la paix dans le continent".Les deux ministres ont insisté sur la nécessité de mutualiser leurs efforts, avec l'ensemble des pays africains, pour atteindre les objectifs fixés. Les deux pays, de par leur position stratégique et leur influence, sont très impliqués dans le processus de lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme et les trafics de tout genre dans le continent et particulièrement dans la bande Sahelo-saharienne, souligne le ministère tchadien des Affaires étrangères.