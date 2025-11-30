Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Am-Timan : Célébration solennelle du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 1 Décembre 2025


La province du Salamat a commémoré avec faste le 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie. Une cérémonie officielle s’est tenue à la Place de la Nation, sous la présidence du Délégué général du Gouvernement, le Général Ismat Issakha Acheikh.


Tchad - Am-Timan : Célébration solennelle du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie


 

La Place de la Nation était parée des couleurs nationales, suscitant l’enthousiasme d’un public nombreux, composé de toutes les couches sociales de la ville d’Am-Timan, sorties en nombre pour cette fête historique.

 

Après son arrivée à la tribune officielle, le Délégué général, Général Ismat Issakha Acheikh, a procédé à la revue des troupes. Il a ensuite déposé une gerbe de fleurs en hommage solennel aux martyrs qui ont versé leur sang pour la libération de la Nation. Des certificats de reconnaissance ont été remis à plusieurs personnalités, dont le Délégué général du Gouvernement lui-même.

 
 

Le défilé militaire a constitué le point d'orgue de la cérémonie. Les éléments des forces de défense et de sécurité se sont mobilisés avec vivacité, témoignant de leur engagement envers la République.

 

L’étendard de l’état-major a ouvert la marche, suivi par :

  • La Légion de Gendarmerie n°21 ;

  • La Zone de Défense n°10 ;

  • La Garde Nationale et Nomade ;

  • La Police ;

  • Et les Anciens Combattants.



C’est sous les youyous et les ovations de la population que s’est déroulé ce défilé, marquant la vigueur et l'unité de la province du Salamat pour la célébration de la Journée de la Liberté et de la Démocratie.



