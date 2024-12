POLITIQUE Tchad - Amina Priscilla Longoh : « Voter MPS pour un Tchad pacifié, uni et prospère »

Alwihda Info | Par Amina Priscille LONGOH Ministre d’Etat, Ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfance - 27 Décembre 2024



Mme Longoh rappelle que le peuple a déjà fait confiance au Maréchal lors de l'élection présidentielle, où il a été élu à 61%. Elle appelle à transformer cette confiance en une majorité écrasante lors des prochaines élections, permettant ainsi au Président de mener à bien son projet de société.

"Nous sommes à deux jours des élections législatives, provinciales et communales qui verront notre peuple décliner son choix dans la démocratie, la paix et la pluralité. Je suis fière en tant que citoyenne tchadienne de vivre ce grand moment où la parole revient au peuple souverain, dont la voix en démocratie reste la seule valable en dernier lieu. Nous serons des millions à exprimer notre voix dans la différence mais dans une belle concorde, car le Tchad est un et indivisible, et il appartient à ses filles et à ses fils de veiller à ce que le prestige de l’État et la sacralité de la République demeurent en toutes circonstances.



Durant cette campagne électorale, je sillonne le pays pour rencontrer nos compatriotes et porter le message de paix et d’espoir du Président, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Partout l’accueil est chaleureux, témoignant du sens de l’hospitalité de nos compatriotes mais aussi de leur engagement résolu derrière notre grand leader, pour relever les défis du développement dans la paix, la concorde, l’équité et l’égalité.



Le Tchad est un grand pays. Et comme tout grand pays, nous faisons face à de nombreux défis liés à divers enjeux. Et c’est parce que les défis sont grands que nous avons un homme préparé et outillé pour les relever sans fléchir ni hésiter. Autour de lui, nous sommes des hommes et des femmes dévoués, engagés pour que la promesse républicaine, celle de la paix, de l’emploi des jeunes, de l’inclusion des femmes, du prestige diplomatique, de la sécurité et de la souveraineté, soit une réalité concrète.



Voici des semaines que je parcours nos villes, nos villages, les hameaux, les cours des maisons, les marchés et les lieux de rencontre et de sociabilité. Je salue l’ouverture de nos concitoyens et leur détermination, leur accueil et leur foi en la figure du Président.

Partout le message est le même : un peuple dont la voix commune résonne au rythme d’une destinée collective. Cette ferveur populaire dit quelque chose d’un moment important, voire crucial, celui qui précède les grandes transformations et l’atteinte des objectifs stratégiques qui sont ceux d’une nation unie, debout et décidée à asseoir un modèle de justice sociale et de progrès économique.



Notre peuple fait confiance au maréchal et l’a montré lors de l’élection présidentielle en l’élisant à 61%. Il s’agissait du plébiscite d’une nation dont les hommes et les femmes ont compris le sens de l’action publique transformatrice. La nation a répondu favorablement à l’appel d’un commandant en chef sur les épaules de qui repose le destin national du grand peuple tchadien.



Le 29 décembre notre peuple est convié à un exercice de constance et de cohérence auquel il n’a jamais dérogé. Ces élections législatives, provinciales et communales doivent transformer l’essai de la Présidentielle et accorder une majorité écrasante au Président, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, afin de lui permettre de réaliser son projet de société. Il doit disposer des leviers pour faire du Tchad un pays émergent, prospère et sûr, conformément à ses engagements.



Sous l’autorité du Président, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et en compagnie de mes frères et sœurs du Mouvement Patriotique du Salut, je suis allée au plus près des gens, là où bat le cœur de notre vaillant peuple. De Koumra à Goundi, en passant par Taralnass, Peni, Bédjondo et Moissala, comme partout dans le pays, la ferveur est la même et l’espoir est grand. J’ai écouté et entendu le message décliné à l’unisson : nous ferons le bon choix, nous voterons utile pour accélérer la cadence d’un Tchad résilient et prospère, pacifié et sûr, libre et souverain. Nous voterons pour doter notre leader, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, du pouvoir de changer qualitativement la vie des Tchadiennes et des Tchadiens".





Amina Priscille LONGOH

Ministre d’Etat, Ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfance





Dans la même rubrique : < > Tchad : La CEC juge les élections non crédibles et appelle à ignorer les urnes Tchad : Le MPS prépare le terrain pour sa stratégie électorale au Salamat Fin de l'accord de défense Tchad-France : soutien de l'UNDPC au Président de la République Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)