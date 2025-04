Tchad : Arrêt des travaux de la digue de Walia, le 9ᵉ arrondissement interpelle

Hissein Haroun Doula a affirmé que la population du 9ᵉ arrondissement soutient la politique de la main tendue du Maréchal du Tchad en faveur de la stabilité du pays. Il a souligné l'engagement des habitants à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des douze grands chantiers et des cent actions. Cependant, il a insisté sur la nécessité de résoudre rapidement les problèmes liés à l'entreprise responsable de la construction de la digue afin de reprendre les travaux. Le Secrétaire Général a précisé qu'une entreprise de renommée internationale a été retenue pour ce projet, avec un fonds de démarrage de plus de six milliards de francs CFA déjà débloqué. Le Maréchal du Tchad aurait également donné instruction au Premier ministre de respecter les clauses contractuelles, notamment par le paiement de plus de deux milliards de francs CFA à l'entreprise pour permettre la poursuite des travaux. Hissein Haroun Doula a par ailleurs évoqué une situation préoccupante : l'entreprise envisage de mettre fin au contrat de certains employés, en particulier ceux qui ont été essentiels lors des inondations de 2024. Cette décision, justifiée par des coûts élevés, est fermement rejetée par le Groupe de Concertation, qui estime qu'elle nuit aux relations avec l'entreprise. Pour conclure, le Secrétaire Général a suggéré que le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, intervienne personnellement afin de résoudre la situation et d'apporter une aide à une population déjà éprouvée. Cette implication de l'État pourrait permettre de relancer les travaux de construction de la digue et de sécuriser la communauté face aux risques d'inondations futures.