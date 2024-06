Tchad : Attention à une fausse offre de financement circulant sur les réseaux sociaux

Les auteurs de cette arnaque cherchent à exploiter la crédibilité de la Primature et de ses partenaires pour tromper les internautes et les inciter à divulguer des informations personnelles ou financières. Il est important de souligner que la Primature n'est en aucun cas liée à cette fausse offre de financement et n'a jamais délivré un tel document.



La Primature invite les internautes à ne pas accorder d'importance à ce document frauduleux et à ne pas fournir aucune information personnelle ou financière en réponse à cette offre. Il est également important de signaler la présence de ce faux document aux plateformes de réseaux sociaux afin qu'il soit supprimé.



Les services du Premier ministre ont déjà pris des mesures pour identifier et traquer les auteurs de cette arnaque. Ils rappellent que de telles pratiques sont illégales et que les auteurs s'exposent à des sanctions pénales.