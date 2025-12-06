Tchad : Au Guéra, le ministre de la Santé en mission de supervision de la campagne de vaccination

Ce 6 décembre 2025, la délégation ministérielle s’est rendue à Bitkine, dans le département d’Abtouyour. L’agenda a notamment porté sur la visite du centre de santé de Sara Arabe ainsi que des localités de Bitkine, Koubou, Koubo Adoul et Daouaré.



Cette mission de terrain a permis au ministre d’observer de près le déroulement de la campagne intégrée de vaccination en cours et d’échanger avec les équipes sanitaires mobilisées.



À cette occasion, Dr Abdelmadjid Abderrahim a indiqué que l’objectif principal de la tournée est d’identifier les difficultés rencontrées par les acteurs sur le terrain afin d’apporter des solutions adaptées pour améliorer l’efficacité des interventions.



Le ministre s’est également réjoui du fort taux de fréquentation des structures de santé par les populations locales. Il a rappelé que ces campagnes sont essentielles pour la protection des enfants âgés de 0 à 59 mois contre les maladies évitables par la vaccination.



Enfin, il a invité les chefs religieux, les chefs traditionnels et les responsables de la société civile de Sara Arabe à renforcer la sensibilisation communautaire de proximité afin de garantir la vaccination de tous les enfants concernés.