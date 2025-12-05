Alwihda Info
RCA : L'EUAM réaffirme son soutien stratégique aux Forces de Défense et de Sécurité


Alwihda Info | Par - 6 Décembre 2025


La Mission de Conseil de l'Union Européenne (EUAM RCA) a réitéré son engagement en faveur de la République Centrafricaine ce vendredi 5 décembre 2025 à Bangui. L’institution européenne a pour mission de fournir des conseils stratégiques aux autorités centrafricaines pour soutenir la réforme du secteur de la sécurité.


Cet engagement a été officialisé à l’issue d'un échange entre le Président de la République, Professeur Faustin Archange Touadéra, et Madame Gail Van Hoever, Cheffe de mission de l’EUAM.

 

Selon la Cheffe de l'EUAM, la mission continue d’accompagner les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) en se concentrant sur :

  • L'encadrement stratégique.

  • La dotation en équipements.



L'objectif principal est de rendre les FSI indépendantes, efficaces et pleinement opérationnelles.

 

Il est à noter que l’EUAM RCA a été créée par le Conseil de l’Union Européenne en décembre 2019 à l’invitation du Président Faustin Archange Touadéra et déployée à Bangui en juillet 2020.

