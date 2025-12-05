RCA : L'EUAM réaffirme son soutien stratégique aux Forces de Défense et de Sécurité

Cet engagement a été officialisé à l’issue d'un échange entre le Président de la République, Professeur Faustin Archange Touadéra, et Madame Gail Van Hoever, Cheffe de mission de l’EUAM.







Selon la Cheffe de l'EUAM, la mission continue d’accompagner les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) en se concentrant sur :



L'encadrement stratégique.

La dotation en équipements.





L'objectif principal est de rendre les FSI indépendantes, efficaces et pleinement opérationnelles.



Il est à noter que l’EUAM RCA a été créée par le Conseil de l’Union Européenne en décembre 2019 à l’invitation du Président Faustin Archange Touadéra et déployée à Bangui en juillet 2020.

