AFRIQUE

RCA : Le Président Touadéra reçoit le Ministre togolais Gilbert Bawara après le Forum sur la Protection Sociale


Alwihda Info | Par - 6 Décembre 2025


Le Président de la République Centrafricaine, Professeur Faustin Archange Touadéra, a accordé une audience ce vendredi 5 décembre 2025 à la Cité des Chefs d’État à Gilbert Bawara, Ministre togolais de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, et Président sortant de la Conférence Internationale de Prévoyance Sociale (CIPRES).


RCA : Le Président Touadéra reçoit le Ministre togolais Gilbert Bawara après le Forum sur la Protection Sociale


 

Le Ministre Bawara était accompagné de la Ministre centrafricaine du Travail, Madame Annie Michelle Mouanga.

 

L’hôte du Président centrafricain a transmis un message spécial de félicitations de la part de son homologue togolais, Faure Gnassingbé.

 

M. Bawara a notamment apprécié les efforts consentis par le gouvernement centrafricain, sous le leadership du Président Touadéra, qui ont permis au pays de franchir une étape décisive dans son élan de développement, particulièrement dans la préservation de la paix, la sécurité et la stabilité.

 

 

Le Ministre togolais s'est réjoui de l’implication personnelle du Chef de l’État centrafricain dans la tenue du deuxième Forum de haut niveau sur la Protection Sociale en Afrique à Bangui, qui a rassemblé dix-huit États membres de la CIPRES.

 

Il a souligné l'impact du Président : « Ses orientations et instructions ont été enrichissantes dans le cadre des réformes profondes de la transformation des politiques de protection sociale et de sécurité sociale que les pays membres sont en train de mener. »

 

M. Bawara a donné l’assurance du Togo de soutenir la République Centrafricaine, qui assure désormais la présidence de la CIPRES par l’intermédiaire de Madame la Ministre Annie Michelle Mouanga.

 

Pour conclure, le Ministre Gilbert Bawara a lancé un message fort au peuple centrafricain, les exhortant à l’unité autour du Président Touadéra pour garantir la paix et la stabilité durement acquises.

« Quand un acteur de premier plan, le Chef de l’État, est en train de garantir à sa population cette stabilité et entend mener des politiques de transformation sociale en faveur des vulnérables dans le cadre de la protection sociale, il y a toute une raison d’être soudé autour de lui pour permettre au pays de franchir d’autres étapes. »

Peter Kum
