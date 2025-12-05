RCA : Le Président Touadéra reçoit le Ministre togolais Gilbert Bawara après le Forum sur la Protection Sociale

Le Ministre Bawara était accompagné de la Ministre centrafricaine du Travail, Madame Annie Michelle Mouanga.



L’hôte du Président centrafricain a transmis un message spécial de félicitations de la part de son homologue togolais, Faure Gnassingbé.







M. Bawara a notamment apprécié les efforts consentis par le gouvernement centrafricain, sous le leadership du Président Touadéra, qui ont permis au pays de franchir une étape décisive dans son élan de développement, particulièrement dans la préservation de la paix, la sécurité et la stabilité.



Le Ministre togolais s'est réjoui de l’implication personnelle du Chef de l’État centrafricain dans la tenue du deuxième Forum de haut niveau sur la Protection Sociale en Afrique à Bangui, qui a rassemblé dix-huit États membres de la CIPRES.







Il a souligné l'impact du Président : « Ses orientations et instructions ont été enrichissantes dans le cadre des réformes profondes de la transformation des politiques de protection sociale et de sécurité sociale que les pays membres sont en train de mener. »







M. Bawara a donné l’assurance du Togo de soutenir la République Centrafricaine, qui assure désormais la présidence de la CIPRES par l’intermédiaire de Madame la Ministre Annie Michelle Mouanga.



Pour conclure, le Ministre Gilbert Bawara a lancé un message fort au peuple centrafricain, les exhortant à l’unité autour du Président Touadéra pour garantir la paix et la stabilité durement acquises.

