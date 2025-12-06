Visa en ligne au Tchad : Les autorités mettent en garde contre une plateforme frauduleuse

Selon le communiqué, le Tchad dispose désormais d’un système officiel de demande de visa en ligne moderne, fiable et pleinement opérationnel, permettant aux voyageurs d’effectuer toutes les démarches en toute sécurité via l’unique plateforme officielle :



https://evisa.td



Cependant, des individus mal intentionnés ont mis en place un site parallèle, entièrement rédigé en anglais, destiné à tromper les utilisateurs et à leur soutirer de l’argent. Ce site frauduleux, sans aucun lien avec les services officiels de l’immigration tchadienne, opère sous l’appellation :



« evisa-chad.org », que les autorités appellent à éviter absolument.



Face à cette situation, la Direction de l’Immigration et de l’Émigration invite la population, les voyageurs ainsi que les agences à faire preuve d’une vigilance accrue, à vérifier l’authenticité des plateformes utilisées et à se référer exclusivement au site officiel pour toute demande de visa électronique.



Les autorités rappellent que toute opération effectuée en dehors de la plateforme evisa.td engage la seule responsabilité des usagers et expose à des risques d’arnaque ou de perte financière.



Le communiqué a été signé par le Directeur de l’Immigration et de l’Émigration, le commissaire divisionnaire de police Ali Bahar Mahamat.