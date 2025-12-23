Tchad : Au Mayo-Kebbi Ouest, Mgr Dominique Tinoudji félicite le Délégué général du gouvernement

Mgr Dominique Tinoudji était accompagné du vicaire général du diocèse, de son secrétaire particulier, du recteur de la paroisse cathédrale Saints Pierre et Paul de Pala, ainsi que du directeur du Centre catholique national (CCN). Cette démarche s’inscrit dans un esprit de reconnaissance et de collaboration entre l’Église catholique et les autorités administratives de la province.



Au cours des échanges, l’Évêque de Pala a adressé ses chaleureuses félicitations au Délégué général du gouvernement pour cette distinction, qu’il a qualifiée de reconnaissance du travail accompli. Il a salué l’engagement personnel du général Abdelmanane Khatab en faveur de la sécurité, de la stabilité et du vivre-ensemble dans le Mayo-Kebbi Ouest.



En réponse, le Contrôleur général Abdelmanane Khatab a exprimé sa profonde gratitude à l’Église catholique pour sa proximité constante avec les autorités administratives et pour les prières élevées en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Les discussions ont également porté sur les défis du développement local, la cohésion sociale et le renforcement de la sécurité dans la province.



Avant de prendre congé de son hôte, Mgr Dominique Tinoudji a offert au Délégué général du gouvernement un exemplaire du message de Noël des évêques du Tchad, symbole de paix, d’espérance et de communion en cette période de fêtes de fin d’année.