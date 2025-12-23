Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Au Mayo-Kebbi Ouest, Mgr Dominique Tinoudji félicite le Délégué général du gouvernement


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 23 Décembre 2025


L’Évêque du diocèse de Pala, Mgr Dominique Tinoudji, a effectué ce mardi une visite de courtoisie et de félicitations au Contrôleur général de police Abdelmanane Khatab, Délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, récemment promu à ce grade par décret présidentiel.


Tchad : Au Mayo-Kebbi Ouest, Mgr Dominique Tinoudji félicite le Délégué général du gouvernement
Mgr Dominique Tinoudji était accompagné du vicaire général du diocèse, de son secrétaire particulier, du recteur de la paroisse cathédrale Saints Pierre et Paul de Pala, ainsi que du directeur du Centre catholique national (CCN). Cette démarche s’inscrit dans un esprit de reconnaissance et de collaboration entre l’Église catholique et les autorités administratives de la province.

Au cours des échanges, l’Évêque de Pala a adressé ses chaleureuses félicitations au Délégué général du gouvernement pour cette distinction, qu’il a qualifiée de reconnaissance du travail accompli. Il a salué l’engagement personnel du général Abdelmanane Khatab en faveur de la sécurité, de la stabilité et du vivre-ensemble dans le Mayo-Kebbi Ouest.

En réponse, le Contrôleur général Abdelmanane Khatab a exprimé sa profonde gratitude à l’Église catholique pour sa proximité constante avec les autorités administratives et pour les prières élevées en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Les discussions ont également porté sur les défis du développement local, la cohésion sociale et le renforcement de la sécurité dans la province.

Avant de prendre congé de son hôte, Mgr Dominique Tinoudji a offert au Délégué général du gouvernement un exemplaire du message de Noël des évêques du Tchad, symbole de paix, d’espérance et de communion en cette période de fêtes de fin d’année.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/12/2025

Tchad : l’Assemblée nationale adopte une réforme facilitant la saisine des tribunaux

Tchad : l’Assemblée nationale adopte une réforme facilitant la saisine des tribunaux

Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État 22/12/2025

Populaires

Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État

22/12/2025

États-Unis : qui est responsable de la paralysie budgétaire en 2025 et qu'en pensent les électeurs ?

22/12/2025

From algorithms to action: embodied intelligence transitions into real-world application

22/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter