ANNONCES Tchad : Avis de recrutement de cinq (5) chauffeurs pour les bureaux de N’Djamena, Pala et Sarh.

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Novembre 2022



Wildlife Conservation Society (WCS) recherche activement des professionnels dynamiques et très motivés pour les postes de Chauffeurs. Ces postes seront basés à N'Djaména, Sarh et Pala avec de fréquents déplacements dans la zone d'intervention du Programme.

RAISON D'ÊTRE DU POSTE :

Sous la supervision du chargé de la logistique, les chauffeurs sont chargés d'assurer les déplacements des personnes ainsi que du matériel et autres biens du Programme, en tout lieu indiqué, dans le respect des délais convenus et le strict respect du code de la route et des dispositions sécuritaires.

Les chauffeurs sont également responsables de l'entretien quotidien des véhicules mis à leur disposition



Tâches et responsabilités :

- Assurer le transport du personnel, matériel et autres biens du Programme aussi bien pour les déplacements urbains que ceux à l'intérieur du pays.

- Conduire le véhicule de manière efficace et en toute sécurité;

- Rester concentré durant la conduite;

- Respecter les normes de sécurité routière, de transport des personnes et de circulation des biens et des marchandises;

- Garantir la protection des passagers et l'intégrité des matériels transportés;

- Respecter les trajets définis pour le transport et les délais de mission;

- Distribuer le courrier externe;

- Assurer l'entretien quotidien des véhicules;

- Assurer la surveillance des réparations des véhicules;

- Assurer la surveillance technique des délais de vidange, de visite technique et de renouvellement de l'assurance du véhicule;

- Remplir les carnets de bord du véhicule mis à disposition;

- Assurer la tenue à jour du tableau de bord du véhicule

- Contribuer à la recherche d'information sur la sécurité lors des déplacements;

- Suivre et appliquer les consignes de sécurité telles que définies par le manuel de procédures, mais aussi le responsable logistique/sécurité.



Compétences requises :

- Être titulaire du permis de conduire B;

- Être âgé de 30 ans au moins

- Avoir une expérience d'au moins cinq (5) ans en tant que chauffeur. Une expérience dans une ONG ou projet est un atout ;

- Savoir parler, lire et écrire en français et/arabe ; un niveau BEPC est un atout;

- Avoir une expérience dans les déplacements inter urbains et sur le terrain avec de longues distances; Être disponible pour des missions à l'intérieur du pays, souvent sur de longues périodes;

- Savoir anticiper les problèmes de circulation en ville et gérer le stress au volant;

- Avoir une bonne connaissance des règles de sécurité à la conduite;

- Être capable de gérer les chargements et les déchargements;

- Être ponctuel;

- Avoir une bonne visibilité;

- La connaissance des notions en mécanique ou électricité auto est un atout



Qualités du candidat :

- Adhésion aux principes/charte de WCS

- Flexibilité comportementale

- Rigueur et sens de qualité

- Travail d'équipe et coopération

- Capacité managerielle

- Capacité de prévision et d'anticipation

- Bonne capacité de communication



NB: Ce profil de poste pourra être modifié, en fonction de l'évolution du travail. Le chauffeur peut être amené(e) à effectuer d'autres tâches assignées par son superviseur selon les besoins de la mission.

Le travail de WCS est caractérisé par une grande flexibilité ainsi que par une certaine mobilité, la discrétion et l'honnêteté.

L'employé(e)s'engage à conserver la plus stricte confidentialité sur toutes les informations qu'il pourra recueillir dans le cadre de sa fonction.



PROCESSUS DE CANDIDATURE :

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent laisser leurs dossiers comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae à jour, les copies des diplômes et les certificats de travail au bureau de WCS Tchad sis au quartier Aérogare, Avenue Ahmat Lamine, Rue 1039 (non loin du bureau de l'UNICEF N'Djaména) ou à la base opérationnelle de WCS Pala avant le 05 décembre 2022. L'envoi des dossiers par e-mail est apprécié, en incluant en objet "Chauffeur et le lieu d'affectation souhaité" au mail bmendig@wes.org avec copies à babdou@wcs.org.

Tout dossier déposé ne peut être retiré.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Les candidat(e)s sont donc prié(e)s de ne pas déposer les originaux de leurs pièces.

NB: WCS se réserve le droit de fermer l'offre avant le terme initialement sus indiqué si une candidature est retenue. OFFRE D’EMPLOI WCS N°007.pdf (968.25 Ko)





