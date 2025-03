TCHAD Tchad - Bekormane : Un village au potentiel agricole inexploité

Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 29 Mars 2025



Bekormane, un village dynamique situé dans la sous-préfecture de Mbikou, dans le département de la Nya, province du Logone Oriental, possède d'énormes potentialités dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, ainsi que des ressources en sables et graviers pour la construction. Malgré ces atouts, le village souffre d'un manque d'investissement et de matériel pour maximiser l'exploitation de ses ressources.



Les terres agricoles de Bekormane sont reconnues pour leur richesse, offrant des opportunités pour la culture du maïs et du riz. Ces cultures représentent un atout précieux pour l’approvisionnement alimentaire non seulement du village, mais aussi pour d'autres villes du Tchad. Cependant, les paysans manquent de matériel et de ressources pour exploiter pleinement ces terres fertiles.

Appel à l'Investissement et à l'Aide Technique

Pour remédier à cette situation, les agriculteurs de Bekormane, soutenus par le ministère de l’agriculture, ainsi que par des partenaires et des personnes de bonne volonté, appellent à des investissements en matériel agricole. Cela permettrait d'augmenter la production agricole, de lutter contre la cherté de la vie et d'améliorer la sécurité alimentaire dans la région.

Élevage et Pêche : Des Ressources Sous-Exploitées

Le village, situé près du fleuve Logone, est également propice à l'élevage. Les animaux domestiques y trouvent de l'eau, tandis qu'un espace d'alimentation est disponible. Toutefois, les pêcheurs du Logone soulignent que la pêche n'est pas optimisée, malgré la richesse en poissons du fleuve. Ils rencontrent des défis liés à la dévastation de leurs champs agricoles par les animaux, ce qui crée des conflits entre éleveurs et agriculteurs, impactant négativement la production.

Solutions Préconisées et Appels à l'Action

Pour atténuer ces conflits et promouvoir une meilleure exploitation des ressources, les agriculteurs et pêcheurs de Bekormane demandent à la Commission du Bassin du Lac-Tchad : La création d’un bassin de rétention pour les éleveurs dans la région.

L’établissement d’un sous-bassin du Logone.

La formation d’un comité de médiation et de conciliation des conflits à Bekormane.

La mise en place de couloirs de transhumance le long des rives du fleuve Logone.

La sensibilisation des éleveurs et agriculteurs sur les méfaits des conflits. Témoignages et Voix Locales

Le chef de village, Mbainaissem Gédéon, a souligné le manque de matériel et de formations pour les producteurs. Il a mis l'accent sur la richesse des rives du fleuve Logone pour la culture maraîchère, mais a insisté sur le besoin urgent d'investissements. Selon lui, le développement de leur village est crucial non seulement pour eux, mais aussi pour améliorer l'approvisionnement vers d'autres villes et réduire l'insécurité alimentaire dans le pays.





