TCHAD Tchad - Boko Haram : au Lac, Déby place deux départements en "zone de guerre"

27 Mars 2020









En parallèle, un deuxième décret pris après consultation du Président de l'Assemblée nationale, et à la suite d'un conseil des ministres consulté à domicile jeudi 26 mars 2020, décrète l'état d'urgence dans les départements de Fouli et de Kaya, province du Lac.



Des concertations avec les alliés



"Très bientôt, vous aurez de nos échos", a déclaré jeudi le commandant de la force multinationale mixte, le général-major Ibrahim Manu Yusuf, au cours d'un entretien à Baga Sola avec le chef de l'Etat Idriss Déby.



Le ministre en charge de la défense, le général Mahamat Abali Salah, et le chef d'état-major de l'armée, ont rencontré jeudi à Diffa, le ministre de la défense du Niger afin de déterminer une "synergie d'action."



Qu'implique le terme "zone de guerre" ?



La zone de guerre implique que les populations des villages tchadiens situées tout le long des frontières communes Tchad, Niger et Nigeria pourront être contraintes de se déplacer "immédiatement" à l'intérieur du pays.



L'Assemblée nationale appelle à "laver l'affront inadmissible"



L'Assemblée nationale du Tchad a appelé jeudi le président Idriss Déby, en tant que chef suprême des armées, à "laver cet affront inadmissible", suite à l'attaque lundi de Bohoma, au Lac, qui a fait au moins 98 morts et 47 blessés dans les rangs de l'armée.



Elle a demandé aux populations des régions infestées par Boko Haram d'être vigilantes et d'aider à débusquer les terroristes.



"Briser la secte Boko Haram"



Le chef de l'Etat Idriss Déby a promis jeudi de "briser" la secte Boko Haram, lors d'une audience accordée au commandant de la force multinationale mixte, le général-major Ibrahim Manu Yusuf, dans un hangar construit en tiges de mil, dans la province du Lac.



"Je suis décidé à briser la secte Boko-Haram en lui infligeant une raclée jamais égalée", a déclaré Idriss Déby.



"Utilisons les mêmes moyens pour les attaquer dans leurs cachettes"



Mardi, Idriss Déby a demandé aux forces armées d'employer les mêmes méthodes utilisées par Boko Haram pour mener ses attaques.



Il a ordonné la dotation de l’armée en hors bord, au lendemain de l'attaque de Bohoma contre une garnison qui a fait 98 morts et 47 blessés dans les rangs de l'armée.



« Ils sont des hommes, s’ils viennent en hors-bord et nous attaquent à pied, utilisons les mêmes moyens pour les attaquer dans leurs cachettes », a déclaré le chef de l'Etat lors d'une réunion de guerre avec les chefs militaires en opération dans la zone.



Supervision des opérations militaires sur le terrain



Le président a décidé de



