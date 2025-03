Tchad - Bol célèbre les femmes : La SENAFET/JIF 2025 clôturée avec succès

Le déroulement de la SENAFET/JIF 2025 :



Placée sous l'égide du projet "Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad" (RESILAC2), cette édition de la SENAFET a été riche en activités variées et impactantes :



Ateliers pratiques : Les participantes ont pu acquérir de nouvelles compétences en teinture indigo et en transformation de produits locaux, ouvrant ainsi des perspectives économiques concrètes.

Sensibilisation des jeunes : Une campagne d'information a été menée auprès des élèves du Lycée de Bol, mettant en lumière les causes et les conséquences des Violences Basées sur le Genre (VBG).

Dialogues communautaires : Des causeries-débats ont permis aux femmes et aux hommes d'échanger sur les enjeux de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Valorisation du savoir-faire : Une exposition a mis en avant les produits réalisés par les femmes formées, témoignant de leur potentiel économique et de leur créativité.



Les impacts de la SENAFET/JIF 2025 :



Cette semaine de célébration a permis de :



Renforcer les capacités des femmes de la province du Lac, en leur offrant des outils et des connaissances pour leur autonomisation.

Sensibiliser les communautés aux enjeux de l'égalité des sexes et de la lutte contre les VBG.

Valoriser le savoir-faire des femmes et leur potentiel économique.

CARE International, un des partenaires, a montré sa satisfaction pour le déroulement de cet évènement et a réaffirmé son soutien pour un avenir ou les femmes auront une place prépondérante dans la société.



Le projet RESILAC2 : Un soutien essentiel :

Le projet RESILAC2, qui a soutenu cette édition de la SENAFET, joue un rôle crucial dans le redressement économique et social de la région du Lac Tchad. Il contribue notamment à renforcer la résilience des populations face aux défis rencontrés, en particulier les femmes, qui sont souvent les plus vulnérables.



La clôture de la SENAFET/JIF 2025 à Bol est un succès qui témoigne de l'engagement des acteurs locaux et des partenaires internationaux en faveur de l'autonomisation des femmes. Cette semaine de célébration a permis de renforcer les liens communautaires et de poser les bases d'un avenir plus égalitaire et plus prospère pour les femmes du Lac Tchad.