Tchad : Browning T, un showcase explosif en préparation pour éblouir son public

Avec une détermination de guerrier, Browning T prévoit de donner un spectacle mémorable, dédié à son fidèle public et à sa famille qui le soutient. "Ce sera un événement à la hauteur d'un Sao", a-t-il confié avec enthousiasme.



Au cours de l'interview, Browning T a également évoqué ses préoccupations concernant le manque d'accompagnement dans sa carrière. Il a mentionné le besoin d'une équipe solide et dynamique pour reconquérir le cœur des mélomanes, en particulier après la sortie de son clip "Mospa mari". Il a également regretté le manque de collaborations avec des musiciens plus expérimentés du pays pour gagner en visibilité dans le milieu du showbiz. "J'aimerais également avoir l'opportunité de collaborer avec un grand nom de la musique africaine à l'extérieur", a-t-il ajouté, soulignant qu'il s'agit non seulement d'un vœu, mais aussi d'une autocritique constructive pour son évolution.



Face à l'émergence de nouvelles figures musicales au Tchad, Browning T semble rester confiant et impassible. "Le chef reste le chef, je me repose un peu, donc il est normal que les enfants s'agitent", a-t-il lancé en plaisantant. Il a toutefois souligné qu'il est actuellement seul dans sa démarche artistique, ce qui limite ses moyens en termes de communication. Il a comparé cette situation à celle d'autres artistes qui bénéficient de nombreux soutiens de différentes sources, expliquant ainsi leur popularité.



L'artiste a également annoncé qu'il avait finalisé plusieurs projets et a exprimé sa confiance en l'aide de Dieu pour que tout se passe bien. "Le Naba one sera de retour bientôt, soyez sans inquiétude", a-t-il conclu.