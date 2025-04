Tchad : CARE International renforce les capacités pour l'égalité de genre à travers le projet RESILAC 2

L'objectif principal de cette formation est de remettre en question les normes sociales et de genre inéquitables qui peuvent entraver le développement et de fournir aux participants les outils nécessaires pour intégrer des actions concrètes en faveur de l’égalité de genre au sein du projet RESILAC 2.





Cette session de renforcement des capacités réunit le personnel de CARE International au Tchad, ainsi que des représentants des partenaires clés du projet, à savoir ACF (Action contre la Faim), ACDER (Association Culturelle pour le Développement et l'Éducation en Rural), CHORA, et le Groupe CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).



Des représentants de l’État tchadien participent également à cette formation cruciale. L'expertise de la Cohorte globale pour le genre de CARE apporte un soutien précieux à cette initiative.