Tchad : Care Tchad célèbre son cinquantenaire d'existence

L'ONG humanitaire Care International commémore ses 50 années de service au Tchad, au cours d’un événement parrainé par le ministère de la Femme et de la Petite enfance. Cet événement est placé sous le thème : « 50 ans de Care International au Tchad, quel impact ? ».



Créée en 1945 aux États-Unis, Care qui intervient au Tchad depuis 1974, joue un rôle essentiel dans la sauvegarde des vies, la lutte contre la pauvreté et la promotion de la justice sociale au Tchad.



Cette commémoration sera l'occasion de revenir sur les réalisations, les défis surmontés, et de souligner le rôle crucial dans le pays. Pour le directeur pays, Amadou Bocoum, la célébration du cinquantenaire est une opportunité de mettre en lumière l'impact du parcours, des actions et des leçons apprises depuis 1945, jusqu'à aujourd'hui.



Care opère à travers des plans stratégiques résultant d'une analyse des causes profondes de la pauvreté et de l'injustice sociale, en étroite collaboration avec ses collaborations. Claudine Mensah Awute, vice-présidente de Care USA, Care International, a été un acteur clé dans le développement du Tchad, travaillant avec détermination pour l'amélioration des conditions de vie des personnes nécessiteuses.



« Nous avons été témoins des hauts et des bas, mais surtout du changement que Care a opéré au sein des communautés ».



Mme le ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Fatimé Boukar Kossei, dans son intervention, a souligné que les actions de Care s'inscrivent en droite ligne des priorités du gouvernement, notamment sur la « Vision 2030 : le Tchad que nous voulons ». Ces actions ont laissé une empreinte indélébile au sein des communautés tchadiennes, a indiqué la ministre.