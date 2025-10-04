Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Célébration solennelle de la Journée mondiale des enseignants à Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 5 Octobre 2025


La province du Guéra a célébré la Journée mondiale des enseignants ce samedi 5 octobre 2025 sur la place de l'Indépendance à Mongo. L'événement, qui rend hommage à la contribution inestimable du corps enseignant, s'est déroulé en présence du Délégué du gouvernement auprès de la province, Abdoulaye Ibrahim Siam, et du personnel éducatif.


  Le thème retenu cette année était : « Ensemble pour les enseignants et enseignantes, ensemble pour demain ».

 

La cérémonie, qui a débuté par un défilé des enseignants manifestant l'unité de la profession, a permis un dialogue ouvert sur les défis du secteur.
 
  • Défis soulevés : M. Akouane Djabir, secrétaire du syndicat provincial des enseignants, a rappelé l'historique de cette journée (instituée en 1996) tout en soulignant les nombreuses difficultés auxquelles font face les enseignants dans l'exercice de leur mission.
  • Engagements du gouvernement : Dans son discours, le Délégué Abdoulaye Ibrahim Siam a remercié les organisateurs et a répondu aux préoccupations soulevées. Il a présenté les engagements du gouvernement sous la présidence du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, en faveur du corps enseignant.
Délégué a conclu en souhaitant une bonne fête aux enseignants et en les appelant à regagner leur poste avec dévouement et responsabilité. Cette journée a permis de réaffirmer l'importance cruciale des enseignants dans la construction de l'avenir du Guéra et du Tchad.


