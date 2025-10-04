Tchad : Célébration solennelle de la Journée mondiale des enseignants à Mongo

Le thème retenu cette année était : « Ensemble pour les enseignants et enseignantes, ensemble pour demain ».
La cérémonie, qui a débuté par un défilé des enseignants manifestant l'unité de la profession, a permis un dialogue ouvert sur les défis du secteur.
- Défis soulevés : M. Akouane Djabir, secrétaire du syndicat provincial des enseignants, a rappelé l'historique de cette journée (instituée en 1996) tout en soulignant les nombreuses difficultés auxquelles font face les enseignants dans l'exercice de leur mission.
- Engagements du gouvernement : Dans son discours, le Délégué Abdoulaye Ibrahim Siam a remercié les organisateurs et a répondu aux préoccupations soulevées. Il a présenté les engagements du gouvernement sous la présidence du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, en faveur du corps enseignant.