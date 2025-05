Tchad : Cérémonie de levée des couleurs au Ministère de l'Aménagement du Territoire

Cet événement a rassemblé les responsables des services centraux ainsi que l'ensemble des agents du Ministère. Ce moment de communion revêt une signification particulière, symbolisant l'unité et l'adhésion aux valeurs fondamentales qui guident l'action du Ministère et contribuent au développement national.





La participation massive à cette cérémonie a permis de renforcer l'esprit de cohésion et de solidarité au sein du personnel, soulignant l'importance du travail collectif et des valeurs partagées dans la poursuite des objectifs du Ministère et, plus largement, du pays.