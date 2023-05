Tchad : Chad Friends International assiste les enfants vulnérables

Les dons étaient composés d'une petite enveloppe et de vivres tels que du macaroni, du riz et de l'huile. Pour la présidente de l'association Chad Friends International, Manuella Baalzarh Papy, "cette modeste assistance faite à l'endroit des enfants vulnérables entre en étroite ligne des idéaux de mon organisation et ce n'est qu'un début, l'avenir se fera avec les enfants démunis."



Quant à la Directrice du CESER, Dobou Midana, elle a exprimé toute sa reconnaissance envers Chad Friends International pour le geste fait à l'endroit des enfants qu'elle a sous sa charge et promet de maintenir cette collaboration pour que "ces enfants démunis ne ratent pas les bonnes actions de l'association."



Ll'association Chad Friends International est créée dans le but d'apporter un soutien spirituel, matériel, financier, médical et éducatif aux enfants vulnérables tels que les autistes, les handicapés, les albinos, les sourds et les mères célibataires.