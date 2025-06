Tchad : Champion mondial du dromadaire, un potentiel économique inexploité

Ce chiffre impressionnant est bien plus qu'une simple statistique. Au Tchad, l’élevage de dromadaires est profondément ancré dans les modes de vie des communautés nomades du nord, de l'ouest et du centre du pays, constituant une culture et un héritage transmis de génération en génération.







Cependant, contrairement à d'autres nations où l'élevage camelin est devenu un secteur lucratif, la valeur économique de cette ressource est encore très peu exploitée au Tchad.







Cette situation représente une opportunité majeure à saisir. Pour cela, le pays devrait se concentrer sur les exportations de viandes transformées, plutôt que de se limiter au bétail vivant. Il est crucial d'améliorer la chaîne de froid et d'investir dans des abattoirs modernes pour répondre à la demande croissante sur le marché international.







Le Tchad a un potentiel immense à développer dans ce secteur.