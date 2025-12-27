Alwihda Info
TCHAD

Tchad-Chine : Le professionnalisme de la Sécurité Publique à l'honneur


Alwihda Info | Par - 27 Décembre 2025


La coopération entre N'Djamena et Pékin ne se limite pas aux infrastructures lourdes ; elle s'exprime aussi par une solidarité humaine et opérationnelle sans faille. Ce vendredi 26 décembre 2025, le Contrôleur Général de Police Hamchim Haroun, Directeur de la Sécurité Publique, a reçu en audience le Colonel Jiang Lei, Attaché de Défense de l’Ambassade de Chine.


Une reconnaissance pour une intervention exemplaire

 

Au cœur de cette audience : l'accident de circulation du 23 novembre dernier ayant impliqué deux ressortissants chinois. Le Colonel Jiang Lei a tenu à exprimer, au nom de son pays, une profonde gratitude pour la manière dont les forces de sécurité intérieure ont géré la situation. La rapidité de l'intervention et la coordination des secours ont été saluées comme des modèles de professionnalisme.





 

La sécurité des partenaires : Un gage de confiance

 

Pour la Direction de la Sécurité Publique, cette reconnaissance est le fruit d'un travail constant de modernisation des méthodes d'intervention. En assurant une protection efficace et une assistance de qualité aux partenaires étrangers, le Tchad réaffirme sa position de pays sûr et accueillant pour les investissements internationaux.




Un partenariat sécuritaire en pleine expansion

 

Cette rencontre confirme l'excellence des relations sino-tchadiennes en matière de sécurité publique. Les deux hauts responsables ont profité de l'occasion pour réaffirmer leur engagement à approfondir cette collaboration, notamment à travers le partage d'expertise et le renforcement mutuel des capacités opérationnelles pour faire face aux défis sécuritaires urbains.


Cette audience vient clore l'année 2025 sur une note de satisfaction mutuelle, consolidant ainsi le partenariat stratégique entre le Tchad et la Chine.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


