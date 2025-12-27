Tchad-Chine : Le professionnalisme de la Sécurité Publique à l'honneur

Une reconnaissance pour une intervention exemplaire

Au cœur de cette audience : l'accident de circulation du 23 novembre dernier ayant impliqué deux ressortissants chinois. Le Colonel Jiang Lei a tenu à exprimer, au nom de son pays, une profonde gratitude pour la manière dont les forces de sécurité intérieure ont géré la situation. La rapidité de l'intervention et la coordination des secours ont été saluées comme des modèles de professionnalisme.

