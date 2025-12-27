Tchad-Chine : Le professionnalisme de la Sécurité Publique à l'honneur

Une reconnaissance pour une intervention exemplaire
Au cœur de cette audience : l'accident de circulation du 23 novembre dernier ayant impliqué deux ressortissants chinois. Le Colonel Jiang Lei a tenu à exprimer, au nom de son pays, une profonde gratitude pour la manière dont les forces de sécurité intérieure ont géré la situation. La rapidité de l'intervention et la coordination des secours ont été saluées comme des modèles de professionnalisme.
La sécurité des partenaires : Un gage de confiance
Pour la Direction de la Sécurité Publique, cette reconnaissance est le fruit d'un travail constant de modernisation des méthodes d'intervention. En assurant une protection efficace et une assistance de qualité aux partenaires étrangers, le Tchad réaffirme sa position de pays sûr et accueillant pour les investissements internationaux.
Un partenariat sécuritaire en pleine expansion
Cette rencontre confirme l'excellence des relations sino-tchadiennes en matière de sécurité publique. Les deux hauts responsables ont profité de l'occasion pour réaffirmer leur engagement à approfondir cette collaboration, notamment à travers le partage d'expertise et le renforcement mutuel des capacités opérationnelles pour faire face aux défis sécuritaires urbains.
Cette audience vient clore l'année 2025 sur une note de satisfaction mutuelle, consolidant ainsi le partenariat stratégique entre le Tchad et la Chine.