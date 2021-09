MUSIQUE

Tchad : Cidson Alguewi et son staff rendent hommage à Talino Manu, 12 ans après son décès

Alwihda Info | Par Aristide Djimalde - 13 Septembre 2021

VIDÉO. L'artiste Cidson Alguewi et son staff rendent hommage à Talino Manu, l'un des plus grands artistes de l'histoire de la musique tchadienne, 12 ans après son décès. Une commémoration a eu lieu samedi 11 septembre à N'Djamena. "Cette année, nous avons eu la belle idée de le célébrer. C'est quelqu'un qui a donné et qui mérite d'être célébré comme les autres artistes dans le monde", affirme Cidson Alguewi. Cidson Alguewi déplore le fait que personne n'a pris l'initiative de célébrer Talino Manu.