Tchad : Clôture de l’atelier régional de formation sur l’outil de gestion et de traitement des données de l’EHCVM (CEMAC)





Développé par le Tchad, cet outil s’inscrit dans le cadre du volet « Unités Non Standards (NSU) » de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), mise en œuvre en collaboration avec l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED).



L’atelier, organisé dans le cadre du programme statistique de la CEMAC, visait à renforcer les capacités des participants en matière de production et d’harmonisation des données, en vue d’évaluer le niveau de vie des populations des six pays membres : le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad.



Le discours du Commissaire de la CEMAC en charge du Département des Politiques Économiques, Monétaires et Financières, M. Nicolas Beyeme Nguema, a été lu par le Directeur de la Statistique à la Commission de la CEMAC et Coordonnateur régional du Projet d’Harmonisation et d’Amélioration des Statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (HISWACA), M. Roland Marc Lontchi.





Ce dernier a exprimé, au nom du Président de la Commission de la CEMAC, sa profonde gratitude pour l’engagement constant et la qualité de la participation des experts. Il a souligné que la présence assidue et la pertinence des contributions ont fortement contribué au succès de cet atelier.





Le Commissaire a rappelé l’importance, pour la CEMAC, de la réalisation de l’EHCVM selon le calendrier harmonisé, y compris les guides méthodologiques, les questionnaires et les outils techniques.





Il a souligné la nécessité de rendre plus efficace le dispositif de partage d’informations afin que tous les acteurs soient constamment tenus au même niveau d’information et disposent des dernières versions des outils mis à jour. Il a également insisté sur l’application scrupuleuse des recommandations formulées à l’endroit des États membres et des institutions.





Il a conclu en réaffirmant la qualité de la coopération avec les partenaires — l’UEMOA, AFRISTAT et la Banque Mondiale — qui œuvrent de concert à l’amélioration des systèmes statistiques de la sous-région.



Pour sa part, M. Yaya Mamadou, Directeur des Statistiques Démographiques et Coordonnateur de l’EHCVM, a indiqué que l’atelier a permis aux participants de renforcer leur expérience sur le traitement des données NSU, de maîtriser le fonctionnement de l’outil tchadien, et d’amorcer le processus de traitement harmonisé des données NSU au niveau sous-régional.





Il a précisé que cet outil constitue un véritable levier d’efficacité dans le traitement des données et qu’il permettra, à terme, à l’ensemble des pays de la sous-région de disposer de données cohérentes, comparables et de qualité.





Des remerciements sincères ont été adressés à la Banque Mondiale pour son appui constant, ainsi qu'à l’UEMOA, à AFRISTAT et à l’ISSEA pour leur contribution au renforcement des capacités des experts nationaux.