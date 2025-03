Tchad : Clôture de l'exégèse du Saint Coran à la grande mosquée Altiq de Biltine

La grande mosquée Altiq de Biltine a récemment servi de cadre pour la clôture de l’exégèse du Saint Coran, un événement marquant qui s'est déroulé en présence du préfet du département de Biltine, Habib Adoudou. Durant cette période de Ramadan, les fidèles musulmans se sont activement engagés à écouter et à approfondir leur compréhension du Saint Coran, tout en s’imprégnant de la vie du Prophète Mohamed, paix et salut soient sur lui. Chaque jour, des séances d’explication et de prédication ont eu lieu, permettant aux participants de se rapprocher de leur foi et d'enrichir leur vie spirituelle. Le président du Conseil des Affaires Islamique de Wadi Fira, Chek Alio Mahamat Abdoulwaid, s'est dit satisfait de la disponibilité des fidèles et de leur intérêt manifeste lors des séances d'exégèse et de prédication. Il a souligné que ces moments forts de prière, de réconciliation et de partage permettent à chaque individu de mieux vivre sa foi en harmonie avec son entourage. Lors de cette cérémonie de clôture, le préfet Habib Adoudou a exprimé sa gratitude envers les responsables religieux pour leur dévouement et les efforts consentis tout au long du Ramadan. Il a également encouragé les fidèles à mettre en pratique les enseignements entendus, soulignant l'importance de ces enseignements pour favoriser la cohésion sociale au sein de la communauté.