Tchad : Clôture de la 11ᵉ édition du Novembre Numérique à WenakLabs, N’Djamena

Lancé le 3 novembre dernier, ce festival dédié au numérique a clôturé ses activités par un grand débat réunissant plusieurs experts : Dr. Youssouf Terry, enseignant-chercheur spécialisé en droit du numérique ; M. Kandé, jeune entrepreneur culturel et manager ; et Steve Solngar, ingénieur et spécialiste en intelligence artificielle.









Les échanges ont principalement porté sur les enjeux de réglementation et d’éducation. Les panélistes ont tenu à rappeler un point fondamental : l’IA reste un outil au service de l’intelligence humaine, et non l’inverse. Selon eux, croire que l’IA possède une intelligence semblable à celle de l’être humain serait une « grave erreur ».







Pour l’éviter, ils préconisent une démarche en trois temps : s’éduquer, s’adapter en intégrant l’outil dans son métier, puis créer, une fois ces étapes maîtrisées.







Les intervenants ont également nuancé l’idée d’un affrontement entre l’humain et la machine. Pour eux, le véritable clivage se situe entre ceux qui savent utiliser l’IA et ceux qui ne la maîtrisent pas.









L’importance de l’intelligence artificielle dans des secteurs prioritaires a été soulignée, notamment dans l’éducation, la santé, l’énergie et l’agriculture. Exemple à l’appui, ils ont expliqué comment l’IA peut optimiser la consommation électrique ou encore aider, via des capteurs, à surveiller les champs et le taux d’humidité des sols. Autant d’applications susceptibles de répondre efficacement à des besoins primaires.







Le débat a également abordé le rôle grandissant de l’IA dans la production musicale. Les experts ont toutefois insisté sur la nécessité de maîtriser les fondamentaux du métier avant d’y intégrer des outils IA. Ils ont cité le cas d’un concert donné en Nouvelle-Zélande par un robot chanteur, tout en notant que l’émotion et la connexion avec le public ne pouvaient égaler celles d’un artiste humain.









En conclusion, le panel a observé que si l’IA permet d’accroître la productivité, son usage doit être encadré et réglementé. Une citation tirée d’une revue de l’Université Harvard a été rappelée pour illustrer leur propos : « Les humains avec l’IA remplaceront les humains sans IA. »









