Tchad Connexion 2030 : mission du Comité protocole et logistique à Abu Dhabi

La mission du Comité protocole et logistique, conduite par Seid Mahamat Seid, coordonnateur du Comité et directeur général adjoint du Protocole de la Présidence, poursuit ses séances de travail à Abu Dhabi dans le cadre des préparatifs de la Table ronde de financement du Plan national de développement (PND) « Tchad Connexion 2030 », prévue du 10 au 11 novembre 2025.



La journée de ce mercredi est marquée par une importante réunion de coordination tenue à la chancellerie, en présence de Oumar Teguen Idibei, ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis.



Cette rencontre a réuni la délégation tchadienne, le représentant du partenaire technique Concerto, Cédric Roux, ainsi que le personnel diplomatique autour des derniers ajustements relatifs à la logistique, au protocole et à la planification opérationnelle de l’événement.



Les discussions ont notamment porté sur les accréditations des participants, le transport et l’hébergement des délégations, ainsi que sur la coordination avec les autorités émiraties en vue d’une organisation harmonieuse et conforme aux standards internationaux.



En marge de cette réunion, une visite guidée de l’hôtel Rixos Marina, site retenu pour accueillir la Table ronde, a été effectuée. Cette visite a permis de passer en revue les différents espaces, dont la salle plénière, le salon VIP présidentiel et l’espace réservé au dîner officiel, sans occulter la scénographie, afin de valider la configuration et les aménagements techniques.



À la hauteur des attentes de l’événement, les petits plats seront mis dans les grands pour une réussite inclusive avec la synergie de tous. Il est à rappeler que la mission de terrain s’inscrit dans la phase finale de préparation de la Table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 », qui réunira plus de mille partenaires techniques, financiers et investisseurs autour des priorités de développement et de la vision stratégique du Tchad à l’horizon 2030.