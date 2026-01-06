









INTERNATIONAL L’AEC exprime son soutien au Venezuela, la stabilité est la clé de la reprise de la croissance

Alwihda Info | Par AEC - 7 Janvier 2026



La stabilité est essentielle pour libérer l'énorme potentiel énergétique du Venezuela, restaurer la confiance des investisseurs et permettre au pétrole et au gaz de stimuler la reprise économique, l'unité et la croissance à long terme.

Le Venezuela aborde l'année 2026 dans un climat d'incertitude accrue suite à l'arrestation de son président par les États-Unis et à l'annonce par la Cour suprême de la nomination de Delcy Rodríguez au poste de présidente par intérim.



Ces événements ont remis en lumière l'importance de la continuité et de la stabilité institutionnelles à un moment où l'avenir économique et énergétique du Venezuela est incertain. Pour la Chambre africaine de l'énergie (AEC), la stabilité reste la condition sine qua non du développement.



Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, une base de ressources susceptible de transformer la trajectoire économique du pays, de reconstruire ses infrastructures et de rétablir sa sécurité énergétique. Cependant, la réalisation de ce potentiel dépendra d'une gouvernance prévisible, d'une gestion responsable des ressources et de la création de cadres contractuels mutuellement avantageux qui encouragent les investissements à long terme.



À ce moment critique, l'AEC appelle l'industrie énergétique et la communauté internationale à apporter un soutien maximal au président par intérim Rodríguez, en encourageant l'unité, la continuité institutionnelle et un programme de développement mené à l'échelle nationale.



« Le moment est venu de continuer à encourager tout le monde à investir au Venezuela. Nous appelons les États et les dirigeants africains, ainsi que les pays du Sud, à apporter leur soutien à la présidente par intérim et au peuple vénézuélien alors qu'ils déterminent leur avenir, leur souveraineté et la manière dont ils souhaitent procéder », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC. L'AEC entretient depuis longtemps de solides relations de travail avec la présidente par intérim Rodríguez et le Venezuela dans son ensemble.



Pour sa part, la présidente par intérim Rodríguez, qui occupe également le poste de ministre du Pétrole, soutient depuis longtemps le droit de l'Afrique à utiliser ses ressources pétrolières pour améliorer la vie de ses populations. Sous sa direction, le pays a développé, par l'intermédiaire de la société publique PDVSA, des liens internationaux solides avec l'Afrique. Pour l'avenir, la Chambre estime que les pays du Sud ont tout à gagner à poursuivre un engagement multilatéral et respectueux. Il est important de noter que le Venezuela n'est pas isolé du dialogue énergétique du Sud global.



En tant que membre fondateur de l'OPEP, le Venezuela a été le fer de lance de l'intégration des pays africains dans l'organisation, reconnaissant leur rôle dans la stabilisation des marchés énergétiques mondiaux. Parallèlement, en tant que membre honoraire de l'Organisation des producteurs africains de pétrole, le pays reconnaît depuis longtemps la valeur de la coopération Sud-Sud, du partage de l'expertise technique et des approches collectives en matière de développement des ressources.



Cette relation souligne l'alignement du Venezuela avec les pays producteurs qui considèrent les hydrocarbures non pas comme un handicap, mais comme un outil de développement capable de stimuler l'industrialisation, la sécurité énergétique et le progrès social lorsqu'ils sont gérés de manière responsable.



Au-delà de cela, le Venezuela continue de mener des programmes de renforcement des capacités avec des entreprises et des étudiants africains. Le pays forme des étudiants africains, encourage le développement du leadership et offre aux entreprises africaines la possibilité d'investir dans le pays, non seulement dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans divers autres secteurs.



Pour le Venezuela, le pétrole reste le pilier de l'économie et le levier le plus puissant dont il dispose pour accélérer la reprise. Même après des années de déclin, les hydrocarbures représentent encore près de 90 % des recettes d'exportation et plus de la moitié des revenus du gouvernement, tout en contribuant à hauteur de 17 à 20 % du PIB. Le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, avec environ 303 milliards de barils, soit environ 17 % des réserves mondiales.



Au prix actuel et prévu du pétrole, la valeur théorique de ces ressources souterraines se chiffre en dizaines de milliers de milliards de dollars, ce qui place le Venezuela parmi les zones énergétiques les plus importantes au monde sur le plan stratégique. La réalité de la production met toutefois en évidence l'ampleur du défi et les opportunités à venir.



Après s'être effondrée à environ 300 000 barils par jour (bpj) en 2020, la production s'est redressée pour atteindre environ 900 000 à 1,1 million de barils par jour au début de 2026. Ce chiffre reste bien en deçà du pic historique de 3,4 millions de bpj atteint à la fin des années 1990, mais il démontre que l'industrie vénézuélienne n'est pas irrémédiablement endommagée.



Avec une gouvernance stable, une réglementation claire et des investissements soutenus d'environ 10 milliards de dollars par an, la production du pays pourrait atteindre 2,5 millions de bpj au cours de la prochaine décennie, le retour aux niveaux maximaux nécessitant des investissements cumulés de l'ordre de 80 à 100 milliards de dollars. Le cœur de cette reprise se trouve dans la ceinture pétrolière lourde de l'Orénoque, qui couvre quelque 55 000 km2 et contient près de 90 % des réserves du Venezuela.



Des blocs tels que Petropiar, Ayacucho et le complexe Zuata constituent la base de la production actuelle, mais la nature extra-lourde du brut signifie que l'accès à des diluants, à des capacités de valorisation et à des technologies modernes sera essentiel. Outre le pétrole, le gaz naturel offshore offre une importante opportunité de diversification.



Des projets tels que le champ Dragon, dont les réserves sont estimées à plus de 4 000 milliards de pieds cubes de gaz, et le développement Cocuina-Manakin près de Trinidad offrent des possibilités de monétiser le gaz via les marchés régionaux du GNL, de soutenir la production d'électricité et de réduire la dépendance excessive de l'économie vis-à-vis des exportations de brut. La réhabilitation des infrastructures sera tout aussi cruciale.



Le système de raffinage du Venezuela, d'une capacité nominale d'environ 1,46 million de barils par jour, ne fonctionne qu'à 10 % à 20 % de sa capacité en raison de décennies de maintenance différée. Les pipelines, dont beaucoup ont plus de 50 ans, nécessitent des milliards de dollars de travaux de modernisation, tandis que la société publique Petróleos de Venezuela, S.A. estime à environ 58 milliards de dollars le coût total des infrastructures nécessaires pour rétablir le fonctionnement de la chaîne de valeur.



Ces investissements ont le potentiel de devenir des moteurs de l'emploi et des signaux de confiance susceptibles d'améliorer rapidement les conditions économiques nationales. La participation internationale, des conditions d'investissement mutuellement avantageuses, la transparence et l'implication locale seront indispensables dans ce processus. L'implication actuelle d'entreprises telles que Chevron, qui produit actuellement entre 240 000 et 250 000 barils par jour dans le cadre de coentreprises, illustre le rôle catalyseur que peuvent jouer les opérateurs expérimentés.



Des entreprises européennes telles qu'Eni, Repsol et Shell, ainsi que des prestataires de services tels que SLB, Baker Hughes et Halliburton, ont maintenu une présence axée sur l'intégrité des actifs et une croissance sélective dans des conditions contraignantes. En évoluant vers des contrats mutuellement avantageux, ces relations peuvent constituer l'épine dorsale d'un réengagement plus large de l'industrie énergétique mondiale.



« Le Venezuela dispose d'une richesse naturelle extraordinaire, et la leçon tirée de l'Afrique est claire : lorsque la stabilité est une priorité et que le secteur énergétique est autorisé à fonctionner de manière responsable, les hydrocarbures peuvent être le moteur de la reprise, de l'unité et du développement à long terme. L'industrie et la communauté internationale doivent s'unir en ce moment critique », a conclu M. Ayuk.





Dans la même rubrique : < > Nouvel An 2026 : Trump improvise un message axé sur la paix, le pouvoir et la prise de conscience politique Stratégie « Éclat de Tonnerre » au Venezuela : Autopsie d'une neutralisation éclair Venezuela : Le Président Emmanuel Macron salue la « fin de la dictature » et appelle à une transition immédiate Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)