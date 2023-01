Tchad-Côte d'Ivoire : rencontre ministérielle sur le financement de l'entrepreneuriat

Le ministre tchadien de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Patalet Géo, a effectué une visite en Côte d'Ivoire le 19 janvier.



A cette occasion, il a été reçu par le ministre ivoirien de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré.



Cette rencontre entre les deux ministres a permis de discuter de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Tchad, dans les domaines de l'entrepreneuriat des jeunes et de la formation.



Les deux ministres ont également discuté des moyens de coopération dans les domaines du financement de l'entrepreneuriat des jeunes et de la formation.