Tchad : Dialogue citoyen renforcé dans le 2ème Arrondissement de N'Djaména

La délégation, menée par Mme Naï Hortence Amadou Payanfou, administratrice déléguée, et accompagnée du maire Karim Hadji, de son adjointe Ache Ahmat Hamat, ainsi que de plusieurs responsables de la sécurité, de la jeunesse, des femmes et des chefs de carrés, est allée à la rencontre des habitants pour écouter leurs préoccupations, entendre leurs besoins et discuter de solutions concrètes.





Les échanges ont mis en évidence des sujets cruciaux pour la vie quotidienne, notamment la sécurité, la santé publique et les inondations. Les témoignages et propositions des citoyens ont été accueillis avec une grande attention, dans un esprit de responsabilité partagée.





Cette initiative n'est pas un événement ponctuel, mais illustre une volonté partagée de construire une gouvernance participative, inclusive et proche des réalités des quartiers. C'est par le dialogue et l'action collective que les autorités et les habitants espèrent bâtir un avenir plus sûr, plus sain et plus solidaire.