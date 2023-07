Tchad : Dikbo Hubert mobilise les militants de l'UDD lors d'une cérémonie à Pala

Dans son discours adressé aux militants, Dikbo Hubert a déclaré : "À ceux d'entre vous qui ont été rejetés, méprisés, humiliés et négligés par les autres partis politiques, à ceux qui ont toujours détesté la politique, l'UDD vous ouvre aujourd'hui ses portes." Il a également ajouté que l'UDD se rapproche d'eux, partage leur douleur et accepte leur situation sociale, quelles que soient leur classe sociale. Le parti offre la possibilité de s'épanouir et de s'exprimer. Les militants sont invités à trouver dans ce parti politique, qui prône l'action collective, une nouvelle source d'énergie, de motivation et de fierté pour mener le bon combat.



Selon Dikbo Hubert, le combat vise à libérer toutes les provinces prises en otage par un système politique, à renverser ce mythe politique qui empêche les gens de faire face à la réalité.



Dikbo Hubert demande à ses militants d'avoir un cœur rempli d'amour, de faire preuve de tolérance et de véritable pardon en faveur d'une réconciliation nationale sincère. Il souligne l'importance de changer de mentalité et de laisser le passé derrière eux afin de considérer tous les citoyens comme des frères et des fils de ce pays, et de s'impliquer tous ensemble dans sa gestion avec un véritable élan patriotique. Il estime qu'il n'est pas juste que certains détiennent tous les postes de responsabilité, toutes les institutions de la République, le monopole économique, l'ensemble de l'armée nationale et tous les grades de Général, tandis que d'autres doivent se contenter de petits emplois pour survivre et attendre simplement d'obtenir de quoi manger et boire. Selon lui, les richesses de ce pays doivent être réparties équitablement et profiter à tous les Tchadiens.